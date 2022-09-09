إلغاء بطولة العالم للقدرة في فيرونا

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متابعة - علي الظاهري

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن إلغاء بطولة العالم للقدرة للكبار، التي كان مقرراً إقامتها في مدينة فيرونا بإيطاليا يوم 22 أكتوبر المقبل، بسبب عدم جاهزيتها لاستضافة الحدث الدولي. وجاء الإعلان عن القرار بعد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي الذي عقد عن طريق تقنية الاتصال المرئي. ومن المتوقع أن يتم تأجيل البطولة لمدة عام في حال اعتذار الاتحاد الإيطالي للفروسية عن استضافة البطولة في مدينة أخرى.

وكشف الاتحاد الدولي للفروسية، أنه منح اللجنة المنظمة للبطولة في إيطاليا فرصة كافية لإنهاء التحضيرات الخاصة بالمونديال الذي تبلغ مسافة السباق فيه 160 كلم، مثل تجهيز مسار المنافسات وفق الاشتراطات والمعايير المطلوبة، إلى جانب بعض النقاط الأخرى لضمان سلامة الفرسان والخيول على حد سواء.

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