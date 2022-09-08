إطلاق الدورة الثامنة من جائزة منصور بن زايد الفوتوغرافية للجواد العربي

المصدر: البيان

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أعلن اتحاد المصورين العرب عن إطلاق الدورة الثامنة من جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الفوتوغرافية للجواد العربي.

وقال سعيد جمعوه الأمين العام لاتحاد المصورين العرب "إن الرعاية الكريمة التي حظيت بها الجائزة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في الدورات السابقة والحالية والثقة الغالية التي وضعها سموه في اتحاد المصورين العرب للقيام بتنظيم المسابقة يدفعنا في الاتحاد إلى المثابرة وبذل الجهود لتقديم المسابقة بأفضل شكل ودفع المشاركين فيها للتنافس وتقديم نتاجاتهم الفوتوغرافية المتميزة والدقيقة."

وكشف أنه سيتم الإعلان عن المسابقة بكافة تفاصيلها في جميع فروع الاتحاد في الوطن العربي وأوروبا والأمريكيتين.



من جهته، دعا مصطفى عذاب عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على الجائزة جميع المصورين للمشاركة في هذه المسابقة وأشار إلى أن العمل يجري لتنفيذ برنامج إعلامي وإعلاني مكثف وشامل على كافة منصات التواصل والإعلام للتعريف بالدورة الجديدة.

ويتضمن البرنامج ورشا تدريبية ودورات وزيارات ينظمها الاتحاد لعدد من إسطبلات الخيول في الدولة رفقة المصورين الراغبين، إضافة إلى تجهيز معرض للأعمال الفائزة يعكس هوية التراث الاماراتي.

وأشار إلى أن قيمة الجوائز التي ستٌقدم للفائزين تبلغ 75 ألف درهم .

أما عن الشروط والأحكام الخاصة بالمسابقة، فقد أشار خليل المنصوري؛ عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى أنه تمّ وضع الشروط والمعايير الفنية بمساعدة فريق من خبراء جمال الخيول العربية تتناسب مع المحورين المُعتمدين في المسابقة، وهما (جمال الجواد العربي) و (فعاليات الخيول ) وبالتالي تدفع المشاركين إلى رفع جودة أعمالهم.

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