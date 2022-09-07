«مربط دبي» يتألق في «بيرغامو الدولية»

المصدر: بيرغامو - البيان

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تمكن إنتاج مربط دبي للخيول العربية من تسجيل حضور ذهبي في بطولة بيرغامو الدولية لجمال الخيل العربية بإيطاليا، والتي اختتمت أول من أمس، حيث نال المربط ذهبية الأمهار مع المهر الجميل «دي شاهين» وهو من الفحل العالمي «إكسكاليبور إي إيه» والفرس العالمية «دي شيهانة».

وكالعادة لفت إنتاج مربط دبي من أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» أنظار المتتبعين بإحراز البطلة الذهبية «دي نرجسية» الكأس الذهبية للمرة الثانية متفوقة على منافساتها من أجمل المهرات.

كما منح إنتاج مربط دبي المربط نفسه برونزية الأفراس مع الفرس «دي مودي» وهي من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي نوال»، ليؤكد مربط دبي كعادته سيادته الإنتاجية العالمية. وتمكن مربط الريماس المملوك لأركان حمود القبيسي من نيل الكأس الذهبية في بطولة الأفحل مع الفحل «كي إيه نبراس» وهو من الفحل «شنغهاي إي إيه» والفرس «ع ج نزوة».

إنجازات

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالنتائج الذهبية لإنتاج المربط في بطولة بيرغامو، مؤكداً أن للمربط تاريخاً مضيئاً من الإنجازات في تاريخ البطولة كما في غيرها.. بدوره أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته بالنتائج الجيدة لإنتاج المربط في البطولة التي اعتبرها إحدى أقوى المناسبات العالمية.

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