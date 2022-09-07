«كوينشالا» بطلة كأس رئيس الدولة للخيول في ألمانيا

المصدر: بادن بادن - وام

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توجت الفرس «كوينشالا» بلقب المحطة الألمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في جولتها التاسعة ضمن النسخة التاسعة والعشرين التي أقيمت على مضمار ايفزهايم العشبي في مدينة بادن بادن.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس الغالية بمتابعة واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتقام استمراراً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وحرص الإمارات على تشجيع ورعاية الخيل العربي والاعتناء بتربيتها، بما يسهم في رفعة وإعلاء شأنها وتأكيد حضورها في جميع السباقات العالمية.

حضور كبير

وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق حضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى 13 ألف متفرج، في ظل المشاركة المميزة من نخبة مرابط الخيل العربي في ألمانيا وأوروبا، وتميز بالتنافس القوي بين الخيول المشاركة.

وتمكنت الفرس «كوينشالا» المنحدرة من نسل «المأمون مونلو × الرمثة بنت عامر» للمالك الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني وتحت إشراف المدرب جون دي ميولي وقيادة الفارس «او دي انديجن» من التتويج بلقب الكأس الغالية بعد أن قطعت المسافة بزمن قدره 1:48:03 دقيقة.

فخر

وقام فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وأحمد السامرائي رئيس الاتحاد الألماني للخيول العربية، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بتقديم الكؤوس لمدرب وفارس «كوينشالا».

وقال الرحماني: «تغمرنا السعادة بالنجاحات المبهرة التي سجلها سباق المحطة التاسعة في ألمانيا وبالإقبال والحضور الجماهيري الكبير الذي تخطى حاجز الـ 13 ألف متفرج، بما يعكس المكانة المرموقة للكأس الغالية في المضامير الأوروبية».

وتابع: «نفخر بالنجاحات التي تحظى بها الكأس الغالية في كل المحطات الأوروبية، والأصداء العالمية الواسعة والترحيب الكبير الذي نلقاه من قبل الاتحادات والمنظمات والملاك والمربين ووسائل الإعلام وكل عشاق ومحبي الخيل العربية، وهو الأمر الذي يدفعنا للعمل والاجتهاد من أجل تنظيم سباقات أكثر بتنوع أكبر، وبخطط تدعم رفع مستويات الإنتاج ورعاية الخيل العربي، ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ونشكر الاتحاد الألماني للخيول العربية على جهوده الكبيرة التي ساهمت في النجاح، كما نشكر إدارة مضمار ايفزهايم في مدينة بادن بادن والتي وفرت كل عناصر التميز والإبهار وشجعت الجماهير الغفيرة على الحضور».

صراع مثير

أكد فيصل الرحماني أن السباق حظي بمشاركة قوية لنخبة الخيول وأفضل مرابط الخيل العربي، الأمر الذي أسفر عن منافسة قوية وصراع مثير جسد قيمة الحدث وسمعته التاريخية وعراقته الجاذبة لأبرز الخيول في العالم، والتي تحرص دائماً على المشاركة في محطاته الأوروبية والعالمية.

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