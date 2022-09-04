إصابة تنهي حياة "كوريباس" لجودلفين في لونغشامب

المصدر: دبي-البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض المهر "كوريباس" لجودلفين بطل سباقي "2000 غينيز" و"سان جيمس بالاس ستيكس" لإصابة أنهت حياته أثناء مشاركته في سباق بري دو مولان في مضمار لونغشامب عصر اليوم بفرنسا.

وعبر المدرب شارلي آبلبي عن حزنه لنفوق البطل قائلا: من المؤسف جداً أن يفقد حصان قدّم الكثير للسباقات حياته بهذه الطريقة، والجميع استمتع بالانتصار الذي حققه في 2000 غينيز وفي رويال اسكوت، والأهم من ذلك أن الفارس وليام بيوك خرج معافى وسار على قدميه بحالة طيبة عقب السباق."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز