66 سباقاً في موسم سباقات القدرة والتحمل

المصدر: دبي- علي الظاهري

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كشف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق عن روزنامة سباقات القدرة في الموسم الجديد البالغ عددها الإجمالي 66 سباقاً، من بينها المنافسات التأهيلية، وستحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة 27 سباقاً، وستقام في قرية الإمارات العالمية للقدرة 8 سباقات، بينما ستستضيف قرية بوذيب العالمية 31 سباقاً، ويدشن الموسم السباق التأهيلي لمسافة 40 كلم في قرية بوذيب العالمية يوم 25 أكتوبر المقبل، وسيمتد موسم السباقات لنحو 6 أشهر، ويختتم بسباق مهرجان أبوظبي للقدرة «مفتوح» يوم لمسافة 120 كلم يوم 18 مارس المقبل.

وسيقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 160 كلم المقرر إقامته 12 فبراير المقبل، وكأس اليوم الوطني لمسافة 120 كلم يوم 27 نوفمبر في قرية الإمارات العالمية للقدرة.

فعاليات

وتستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، باقة من السباقات والفعاليات في الموسم الجديد، أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقدرة، والذي يتضمن 4 سباقات مختلفة الفئات والمسافات وهي: سباق السيدات لمسافة 119 كلم يوم 27 فبراير المقبل، يليه سباق الإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم، فيما يتضمن اليوم الثالث سباق «جميلتي» للأفراس لمسافة 119 كلم، ويختتم بكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كم يوم 3 مارس.

ومن أبرز الأحداث، التي كشف عن موعدها اتحاد الفروسية، مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي سينطلق يوم 29 ديسمبر بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، عبر سباق السيدات لمسافة 119 كلم، فيما سيقام سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 119 كلم يوم 3 يناير، يليه في اليوم التالي سباق «اليمامة» للأفراس لمسافة 119 كلم، ويختتم بسباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 120 كلم يوم 7 يناير.

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