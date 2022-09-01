نادي دبي لسباق الخيل «مكان رائع للعمل»

المصدر: دبي - البيان

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حصل نادي دبي لسباق الخيل على اعتماد «مكان رائع للعمل»، بعد استطلاع رأي للموظفين أجري في مايو من العام الحالي من قبل مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ليصبح النادي أول مؤسسة لسباقات الخيل تحصل على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على المؤسسات التي تعد من بين أفضل البيئات للعمل. كما حصل على الإنجاز ذاته في الوقت نفسه كل من نادي دبي للفروسية، ومصنع زعبيل للأعلاف في إنجاز ثلاثي الأبعاد لهذه المؤسسات الواقعة تحت مظلة إدارية واحدة.

وقال اللواء الدكتور الخبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية: «سعادتنا مضاعفة بحصول مؤسساتنا الثلاث وبشكل متزامن على اعتماد مكان رائع للعمل».

وقال العظب: «هذا الإنجاز ثمرة لتوجهات الإدارة العليا بقيادة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي للفروسية بالاستثمار في المورد البشري والحفاظ عليها مع تقديم الأفضل لجميع الموظفين».

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