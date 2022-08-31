«الزاركا» بطلاً لكأس مهرجان منصور بن زايد في بلجيكا

المصدر: بروكسل - البيان

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توج الجواد «الزاركا» لجي فريستربين، وبإشراف نفس المالك، وقيادة كو كليجمانس، بطلاً لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، والذي أقيم أول من أمس ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة للمهرجان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف رفع شأن الخيل العربي وزيادة الاهتمام به في العالم ليستعيد بريقه الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتماشياً مع استراتيجية المهرجان.

وخطف «الزاركا» لقب السباق البالغ جائزته المالية 20 ألف يورو، بفارق نصف طول وبعد صراع مثير مع وصيفه وغريمه «بيكاسو» لاس بي ام لسباقات الخيل، بإشراف مولد بوستيما، وقيادة كي فاندربيك.

وسجل «الزاركا» زمناً وقدره 2:20:77 دقيقة، في السباق البالغ طوله 2300 متر، فيما جاء في المركز الثالث بفارق طولين عن الثاني، «اصايل» لفيصل جورجي، وإشراف المدربة اليزابيث جان بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

وفي ختام السباق، توج الأبطال محمد إسماعيل السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لكسمبورج الكبرى، بحضور علي الحاج عضو السفارة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

حدث مهم

وتقدم محمد السهلاوي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعم سموه السخي لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل، وتعزيز مكانته في المضامير العالمية والتواصل بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا في تعزيز أوجه التعاون في المشهد الثقافي والرياضي.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي أحرزه السباق الذي يتزامن مع الاحتفال بتأسيس مضمار وارجيم في الذكرى الـ 175، والذي شهده المضمار وسط حضور جماهيري كبير تابع الحدث، ليجسد فرصة مهمة للبلجيكيين والأوروبيين للاطلاع على ثقافة وتراث الإمارات الأصيل، مبيناً أن الحدث يترجم الاهتمام الكبير للقيادة الرشيدة، لإعلاء شأن الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية والحفاظ على موروثنا العربي الأصيل، لتضاف لسلسلة نجاحات رياضة الخيل والفروسية في الإمارات.

وأعربت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان عن نجاح السباق في أهم يوم للسباقات البلجيكية، ليحافظ المهرجان على مكانته وسمعته العالمية التي اكتسبها بفضل الدعم اللامحدود الذي يجده من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

ووجهت صوايا الشكر للسفير محمد السهلاوي الذي حرص على متابعة فعاليات السباق، وكذلك الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الراعية للمهرجان، ولكل من ساهم في النجاح الذي تحقق.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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