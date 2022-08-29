خيول الإمارات تسطع في أمريكا

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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خطفت خيول الإمارات الأضواء في مشاركتها على مضمار سراتوغا أول من أمس في أمريكا بعد أن حقق «كوديز ويش» لجودلفين لقب «فوريغو ستيكس» للفئة الأولى، لتتواصل الانتصارات بعد أن حلقت «ملذات» لشادويل بلقب «بيرسونال انساين» للفئة الأولى على المضمار ذاته.

وقدم «كوديز ويش» لجودلفين عرضاً مثيراً قاده إلى انتزاع لقب «فوريغو ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1400 متر والمخصص لخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، وذلك بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وتحت إشراف المدرب وليام موت ليحقق المركز الأول بزمن قدره 1.20.95 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن الوصيف «جاكيز واريور» أحد أبرز المرشحين بقيادة الفارس جول روساريو وإشراف المدرب ستيفن اسموسن.

فوز رابع

وأضافت «ملذات» لشادويل الفوز الرابع في رصيدها بسباقات الفئة الأولى بعد سيطرتها على لقب «بيرسونال انساين» لمسافة 1800 متر المخصص للأفراس والمهرات، بقيادة الفارس جون فيلازكويز وإشراف تود بليتشر، مسجلة زمناً قدره 1.48.30 دقيقة، بفارق نص طول عن «سريتش ريزلت» بقيادة فلافين برات وإِشراف تشاد سي براون.

مستوى متطور

وأشاد مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، بأداء البطل «كوديز ويش»، وقال: «قام المدرب موت والفريق بعمل رائع مع هذا الحصان، حيث ساهموا في تطوير مستواه وصقل قدراته طوال مسيرته، حيث شارك»كوديز ويش«على مسافة 1400 متر للمرة الأولى منذ أول مشاركة له، لذا فإن الفوز على البطل جاكيز وايرور في سباق فوريغو هو نتيجة خاصة بالنسبة لنا». وتحدث عن وجهة البطل المقبلة قائلاً: «نفكر في إشراك كويدز ويش بسباق بريدرز كب ديرت مايل لأنه بدا أنه متخصص على مسافة الميل في منعطف واحد، وفتح هذا الفوز المزيد من الخيارات ولكننا نعتقد أن سباق ديرت مايل سوف يناسبه».

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