ثنائية لخيول الإمارات في مضمار «جودوود»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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حققت خيول الإمارات ثنائية قوية في مشاركتها بالسباقات المصنفة على مضمار جودوود في إنجلترا، حيث فازت «فيري كروس» لجودلفين بلقب سباق «وليام هيل بريستيج فيليس ستيكس» للفئة الثالثة، بينما حلق «جدومي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب «سيلبريشن مايل ستيكس» للفئة الثانية.

ونجحت «فيري كروس» لجودلفين في انتزاع لقب سباق «وليام هيل بريستيج فيليس ستيكس» عن جدارة للفئة الثالثة المخصص للمهرات بعمر السنتين لمسافة 1400 متر بعد تقديمها عرضاً مميزاً بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.30.84 دقيقة، بفارق طول عن الوصيفة «بريج» بقيادة جون كوين وإشراف جاسان هارت، وجاءت في المركز الثالث «برايت دياموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة كليفورد لي وإشراف كيه آر بورك. وظفر «جدومي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب سباق الميل «سيلبريشن مايل ستيكس» للفئة الثانية، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف سيمون وإيد كريسفورد، مسجلاً زمناً قدره 1.40.86 دقيقة بعد منافسة شرسة بفارق عنق عن «فاينست ساوند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف سيمون وإيد كريسفورد.

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