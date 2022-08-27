«الوثبة ستاليونز» يصل إلى مونت مارسان

المصدر: مونت مارسان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مضمار مونت دو مارسان الفرنسي عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، لمسافة 2000 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 18 ألف يورو، 11 من نخبة من الخيول، أبرزها «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة انطوني كراستوس، والذي حل خامساً في مشاركته الوحيدة.

ويمثل خيول الإمارات أيضاً «صفوان» لياس لإدارة السباقات، بإشراف دي موريسون، وقيادة فابريس فيرون، والذي حل رابعاً في آخر مشاركة له، و«سينسيرلي» لهلال العلوي، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة الكساندر جافيلان.

وينافس على اللقب «المهيب» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف فردريك سانشيز، وقيادة مايكل فورست، و«يو ويش» لجاي نيفس، بإشراف اوليفر تريجوديت، وقيادة جوليوم جودج ـ جاي، و«رامرود» لبيير يفيس جويلارد، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة اليخاندرو كورتيز.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز