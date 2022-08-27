خيول جودلفين تخوض التحدي في أمريكا وأستراليا

المصدر: دبي - علي الظاهري

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تخوض خيول جودلفين التحدي اليوم في سباقات قوية لمسافة 1400 متر في أمريكا وأستراليا عبر مشاركة «كاسكديان» في سباق «ماجيك ميليونز ميمسي ستيكس» للفئة الأولى على مضمار كولفيلد العريق بمدينة ملبورن الأسترالية تحت إِشراف المدرب جيمس كومنغز وقيادة الفارس بليك شين، بينما يخوض المهر «كوديز ويش» مشاركته الأولى على مستوى الفئة الأولى في سباق «فوريغو ستيكس» على مضمار سراتوغا في أمريكا بقيادة الفارس جونيور ألفرادو وإشراف المدرب ويليام موت، فيما ينافس «سبيكرس كورنر» تحت إشراف المدرب بيل موت على مضمار ديل مار في سباق «بات اوبراين ستيكس» للفئة الثانية.

«كوديز ويش»

وتعتبر المشاركة هي الأولى للمهر «كوديز ويش» على مستوى سباقات الفئة الأولى عندما ينافس بطل خيول السرعة جاكيز واريور بسباق «فوريغو ستيكس»، وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة: «هذا السباق بمثابة الاختبار النهائي لـ «كوديز ويش» في أول مشاركة له في سباقات الفئة الأولى في فوريغو، وسوف يواجه «جاكيز واريور»، الذي يعتبر أحد أفضل خيول السرعة في الوقت الراهن وغير مهزوم في ثلاثة سباقات «جروب 1» في سراتوغا».

«سبيكرس كورنر»

وتطرق باناهان إلى مشاركة «سبيكرس كورنر»، قائلاً: «نأمل أن يحصل «سبيكرس كورنر» على فرصة للعودة إلى التألق في «بات اوبراين» بعد أن دخل في مواجهة مع أفضل جوادين في البلاد في آخر مشاركتين، وبالتالي نأمل أن تكون هذه فرصة طيبة له للعودة إلى دائرة الفوز، حيث سارت تدريبات سبيكرس كورنر بشكل طيب في الشهر الماضي ويبدو أنه في جاهزية عالية، وهذا سباق يضمن المشاركة في حفل بريدرز كب، وهو حافز آخر».

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