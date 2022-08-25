5 فرسان يمثلون الإمارات في مونديال إيطاليا للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن القائمة الأولية لأسماء الفرسان المشاركين في بطولة العالم للقدرة المقرر إقامتها في 22 من شهر أكتوبر المقبل في منطقة فيرونا الإيطالية بمشاركة نحو 38 دولة. وتضم القائمة المبدئية لفرسان الإمارات 6 أسماء على أن يتم الاستقرار قبل البطولة على 5 أسماء يمثلون الدولة في مونديال القدرة في منافسات فئتي الفردي والفرق. وتضم القائمة كلاً من سالم ملهوف الكتبي، عبدالله غانم المري، منصور سعيد الفارسي، سيف أحمد المزروعي، سعيد سالم عتيق المهيري، سعيد أحمد الحربي.

ويعتبر فرسان الإمارات المرشح الأقوى في بطولة العالم للقدرة، نظراً للإنجازات العالمية الكبيرة التي حققتها رياضة القدرة الإماراتية، أبرزها تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بلقب بطولة العالم للقدرة في المملكة المتحدة عام 2012، وفوز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلقب مونديال 2014 في نورماندي بجمهورية فرنسا، وتحقيق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اللقب عام 2002 بمدينة خيريز في إسبانيا، مما فتح آفاقاً جديدة نحو انتزاع الألقاب في المحافل العالمية.

مسيرة حافلة

وتضم قائمة فريق الإمارات نخبة من الفرسان يملكون مسيرة حافلة بالألقاب، أبرزهم الفارس سالم ملهوف الكتبي حامل لقب النسخة الماضية لبطولة العالم للكبار لمسافة 160 كلم التي أقيمت في مدينة بيزا بإقليم توسكانا بإيطاليا على صهوة الفرس «هالة» لإسطبلات M7، ومن أبرز الألقاب التي حققها على الصعيد الخليجي تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة لمسافة 120 كلم في عام 2019 على صهوة الجواد «بلاك ريدج انديغو» لإسطبلات M7، إضافة إلى العديد من الألقاب المحلية والدولية من بينها كأس الإسطبلات الخاصة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وتتويجه بلقب النسخة الأخيرة من كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم وكأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.

وصيف العالم

كما تضم القائمة الفارس منصور سعيد الفارسي الذي حقق الوصافة على صهوة الجواد «برمان» في النسخة الماضية والذي خاض منافسات البطولة في آخر لحظة بعد أن كان في قائمة الاحتياط ليكسب التحدي والرهان بعد دخوله الجماعي مع البطل سالم ملهوف، وحقق الفارسي العديد من الأرقام على المستوى الشخصي أبرزها حصد المركز الأول في مونديال الخيول الصغيرة 2015 في سلوفاكيا وإحراز المركز الثاني في بطولة العالم للشباب والناشئين في تشيلي عام 2015. وسيكون الفارس سعيد سالم المهيري أصغر الفرسان المتواجدين في القائمة، على أعتاب بلوغ مجد جديد في عالم رياضة القدرة والتحمل حيث سبق أن دخل المهيري التاريخ من أوسع أبوابه بعد احتكاره اللقب في النسخ الثلاث الأخيرة وتسجيل «هاتريك» في بطولة العالم للشباب والناشئين.

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