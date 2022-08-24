«مربط دبي» يمنح الإمارات كأس الأمم في «براغ الدولية»

المصدر: براغ - البيان

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أكد مربط دبي للخيول العربية حضوره الذهبي في بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية 2022 التي اختتمت في العاصمة التشيكية، أول من أمس، بتألق نوعي منح الإمارات لقب كأس الأمم الخاص بالبطولة، وتمكن الإنتاج المتميز للمربط من فرض هيبته المعهودة أمام خيول المرابط الدولية المشاركة في منافسات قوية رفعت من مستوى البطولة. واستطاع مربط دبي أن يؤكد جدارته بإحراز ذهبيتين وفضية وبرونزية محافظاً على صورته المتألقة في تاريخ البطولة.

تألق

ونال مربط دبي ذهبية المهرات بعمر السنة مع المهرة الفاتنة دي راسيل وهي من أيقونة الإنتاج الجديد الفحل العالمي دي سراج ابن أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل إف إيه إل رشيم ومن الفرس المنتجة العالمية إيلي فلامينكا.

وتألق المهر دي فنان بين المهور المتنافسة بإحرازه ذهبية ثانية لمربط دبي، وهو من الفحل إكسكاليبور والفرس إيلي فلامينكا، فيما تمكن المهر دي راسل من إحراز اللقب الفضي، وهو من فحل الإنتاج العالمي المعاصر إف إيه إل رشيم والفرس ليدي فيرونيكا.

تعزيز

وعززت المهرة دي سناين حصيلة دبي ببرونزية المهرات، وهي من الفحل وورتكس والفرس دي سينية، كما أضافت المهرة دي ظهيرة وهي من الفحل دي سراج والفرس دي ذابية والمملوكة لتركي محمد عبد الرحمن عثمان ميدالية فضية أكدت حسنات الإنتاج المحلي لدبي.

لقب خاص

وأعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، عن سعادته بالإنجاز الوطني لدولة الإمارات التي نالت لقب كأس الأمم الخاص ببطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية 2022، وهو لقب كان لمربط دبي أثره المباشر في تحقيقه كإنجاز وطني بين المرابط والدول المشاركة في البطولة.

وقال التوحيدي: نعتبر مشاركتنا في بطولة براغ الدولية جيدة، وهي محطة روتينية في مشاركاتنا المعتادة في كل المواسم الخارجية. ونحرص دائماً على أن نضع فيها بصمة إنتاجنا المحلي بمواصفاته الجيدة. الأجمل في هذه الدورة بالإضافة إلى إنجازنا الذهبي، هو حيازة لقب غال يمنح دولتنا كأس الأمم الخاص بالبطولة، وهذا أمر يعبر عن مكانة الإمارات ومكانة مربط دبي في العالم.

مكانة عالمية

من جهته، عبر عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي، عن رضاه على النتائج التي حققتها خيول مربط دبي في البطولة على محدودية العدد الذي دفع به المربط للتنافس مع مرابط دولية جعلت من مستوى البطولة المصنفة ب في تصنيف الإيكاهو إلى مستوى أعلى بمنسوب التنافس الجمالي للخيل العربية الأصيلة.

حرص

وقال المرزوقي: مشاركتنا كانت مناسبة للمنافسة القوية على الألقاب مع كوكبة من المرابط ذات المستوى الجيد والخيول الجيدة. وقد أكد إنتاجنا مكانته المعروفة. لا تزال أمامنا محطات خارجية ذات أهمية قصوى، ونحن حريصون في كل المحطات الخارجية على المحافظة على مكانتنا العالمية المتميزة.

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