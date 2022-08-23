«هان راستبان» يحلّق بكأس زايد في بولندا

المصدر: عواصم - البيان

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حلق الجواد «هان راستبان» بلقب جائزة كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، ونالت المهرة «النادرة» لقب كأس الوثبة ستاليونز اللذين أقيما أول من أمس، بمضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، وانتزع الجواد «ار اس ريسك تيكر» كأس الوثبة في مضمار اراباهيو الأمريكي، فيما حصد الجواد «إبس دو ليتري» لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار رويان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

واجتذبت كأس زايد البالغة جائزتها المالية 148.750 ألف زلوتي، (6) من الخيول القوية في سباق الجائزة الأوروبية للفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

ولم يتأخر «هان راستبان» لإسطبلات الـ كوال وبي لاسكوسكا، بإشراف أي لاسكوسكا وقيادة شتيبان مازور، من إبراز أهليته لحصد لقب السباق، بعد أن انقض على المتصدرين في المراحل النهائية، ويقطع المسافة في زمن وقدره 2:57:52 دقيقة.

وحل في المركز الثاني بفارق طفيف عن البطل «ويلكي داكريس» لكي زاكوسكي، بإشراف أي وايرزيك، وقيادة او توريجيف، فيما جاء في المركز الثالث الفرس «أمواج الخالدية» لاسطبلات الخالدية في بولندا، بإشراف ماسيج كاسبرزيك، وقيادة تاج اوشي.

تألق

ونالت المهرة «النادرة» لاي جابلونسكا وكي كوسترزيوا، بإشراف ام جودلويسكي، وقيادة اس ابييف، جولة كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 14.350 زلوتي، والتي جرت بمشاركة (6) خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط. وقطعت البطلة المنحدرة من نسل «معزز»، مسافة السباق في زمن وقدره 1:50:10 دقيقة، متفوقاً بفارق عنق عن «زالبار» صاحب المركز الثاني، فيما جاءت في المركز الثالث «سهيلة».

من جهة أخرى، حصد «إبس دو ليتري» لايريك شامو لاجرانج، بإشراف إي ديلوفا، وقيادة الفارسة مارلين ماير لقب كأس الوثبة ستاليونز بري البان جامي لمسافة 1600 متر، والبالغة جائزته 12 ألف يورو بمضمار ضاحية رويان بفرنسا، متفوقاً بفارق عنق عن «المويجعي» ومسجلاً 1:47:20 دقيقة. وبعد صراع مثير وبفارق رأس انتزع الجواد «ار اس ريسك تيكر» لنيكول واندرو روجيري، وبإشراف نيكول روجيري، وقيادة ترافيس والس لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1100 متر البالغ جائزته 14 ألف دولار، والذي أقيم بمضمار اراباهيو الأمريكي، وسجل البطل 1:12:68 دقيقة.

وقالت الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة الدولة لدى جمهورية بولندا: من دواعي سرورنا أن أنتهز هذه الفرصة للتحدث عن الخيول العربية الأصيلة في بولندا، التي تستضيف كأس زايد وكأس الوثبة، كل عام تقوم بولندا المعروفة بتراثها في تربية الخيول العربية، باستضافة هذا المهرجان، مؤكدة أن مثل هذه المناسبات المهمة تجسد مكانة الإمارات الريادية في العالم.

توجيهات

يأتي تنظيم السباق بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، في إطار تقدير سموه للجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وللاحتفاء بشكل خاص بما قدمه فقيد الوطن من إنجازات مشهودة عالمياً في إطار صون التراث والتقاليد، والاهتمام بالرياضات التراثية وفي مقدمتها رياضة الفروسية.

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