فرسان الإمارات يحصدون العلامة الكاملة في راشفورد

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حصد فرسان الإمارات العلامة الكاملة في مشاركتهم بسباقات القدرة في ميادين راشفورد بمنطقة نورفوك ببريطانيا، وتألق فرساننا في الجولات الثلاث التي انطلقت في يونيو الماضي واختتمت أول من أمس عبر مجموعة من السباقات مختلفة التصنيف والمسافات.

وأسفرت نتائج الجولة الأخيرة، التي امتدت على مدار يومين، عن فوز الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي بالمركز الأول المرة الثانية على التوالي في تحدي الـ160 كلم، وجاء فوز ملهوف حامل لقب بطولة العالم للقدرة على صهوة «آيغول إيميل» لاسطبلات M7، وحل في المركز الثاني الفارس عبدالله غانم المري على صهوة «كالي دى بونكليت» لاسطبلات F3، بينما حققت الفارسة البريطانية المركز الثالث على صهوة «مجدي».

وكان سالم ملهوف حقق في مطلع أغسطس الجاري المركز الأول في سباق الـ160 كلم على صهوة الجواد «أحمد دور بارتاس» لاسطبلات M7.

سباق الـ120

وحقق سيف أحمد المزروعي صدارة سباق 120 كلم على صهوة «ماجيك جلين تامار» لاسطبلات MRM، وحل وصيفاً حمد عبيد الكعبي على صهوة «توبا برينو» لاسطبلات MRM، وثالثاً راشد محمد عتيق خميس المهيري على صهوة «بالكان بيليسكا» لاسطبلات F3.

ونال الفارس سعيد محمد البلوشي صدارة منافسات الـ100 كلم على صهوة «الشميمي» لاسطبلات F3، وحل ثانياً عبدالله غانم المري على صهوة «لوكيلياستارود كوميت» لاسطبلات F3، والمركز الثالث الفارسة البريطيانية فيونا غريفيتس.

سعادة وإشادة

وأعرب سالم ملهوف الكتبي عن سعادته بالفوز المرة الثانية على التوالي في راشفورد، التي تعد من المحطات المهمة لفرسان الإمارات قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة، مشيداً بأداء الحصان الذي يمتطيه أول مرة ويتطلع إلى مواصلة التحضيرات حتى بطولة العالم للقدرة، متمنياً حفاظ الإمارات على لقبها.

وثمنت اللجنة المنظمة للبطولة الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرياضة القدرة والتحمل في العالم ولسباقات القدرة في راشفورد ما أسهم في تنظيم سباقات بأعلى مستوى.

تجهيز

استثمر فرسان الإمارات المشاركة الأوروبية من أجل التجهيز والإعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، وأبرزها بطولة العالم للقدرة للكبار لمسافة 160 كلم، والمقررة إقامتها بفيرونا في إيطاليا في شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى مونديال الخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات في إسبانيا في شهر سبتمبر المقبل.

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