عبدالمنعم الهاشمي: دعم القيادة الرشيدة حجر الزاوية في نجاح بطولات الجوجيتسو

المصدر: وام

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أشاد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بالنجاح، الذي حققته بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين بأبو ظبي، على جميع المستويات؛ تنظيميا وجماهيريا وفنيا وإعلاميا.

وأسدل الستار أمس السبت على فعاليات هذه النسخة التاريخية من البطولة، والتي شهدت المشاركة الأولى للمنتخب الإماراتي في هذه البطولة.

وأكد الهاشمي أن دعم القيادة الرشيدة هو حجر الزاوية في تحقيق أي إنجاز، وأن أبناء الإمارات يبدعون حينما يحصلون على الفرصة والدعم، وهو ما تحقق مجددا في هذه البطولة سواء من خلال التنظيم الرائع أو النتائج الجيدة والاهتمام الجماهيري والإعلامي.

ووجه عبد المنعم الهاشمي التهنئة لكل من شاركوا في تنظيم هذه البطولة مؤكدا: "هذه النسخة حلقة في سلسلة نجاح البطولات التي تنظمها الإمارات. وأشكر المنظمين ومسؤولي الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة وكل من ساهم في نجاح هذه النسخة المهمة والمميزة في تاريخ البطولة".

واختتم أبطال الإمارات فعاليات البطولة، التي أقيمت على مدار 4 أيام بصالة "جوجيتسو آرينا" بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، في صدارة المنتخبات العربية التي شاركت في هذه النسخة التاريخية من البطولة كما احتل منتخبنا المركز التاسع مناصفة مع منتخب جنوب أفريقيا في الترتيب العام للبطولة من بين منتخبات 42 دولة شاركت في هذه النسخة.

وفاز المنتخب الأوكراني بالمركز الأول في البطولة وتلاه منتخبا الولايات المتحدة وطاجيكستان في المركزين الثاني والثالث.

وأنهى المنتخب الإماراتي مشاركته في البطولة في الصدارة العربية، حيث حصد 4 ميداليات ملونة /ذهبية واحدة وفضية واحدة وبرونزيتان/ فيما حل المنتخبان اللبناني والسعودي في المرتبة الثانية على المستوى العربي برصيد 3 ميداليات بواقع /ذهبية واحدة وبرونزيتان/ لكل منهما، وتلاهما المنتخب البحريني برصيد ميدالية فضية واحدة.

وجاءت ميداليات منتخبنا عن طريق جاسم الحوسني بذهبية وزن 67 كجم وعبد الله الدرمكي بفضية وزن 40 كجم وزايد الحمادي ببرونزية وزن تحت 48 كجم وزايد الظباري ببرونزية وزن /تحت 37 كجم/ .

وأقيمت فعاليات هذه النسخة بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة، كما شارك المنتخب الإماراتي للناشئين ولأول مرة في تاريخه بتواجد 30 لاعباً بالإضافة إلى 7 مدربين.

وأوضح عبد المنعم الهاشمي: "أشعر بفخر شديد بما تحقق في هذه البطولة وإنجازات لاعبينا خاصة أنها المشاركة الأولى لمنتخبنا. وأتوقع للاعبينا مستقبلا كبيرا في هذه الرياضة وأتمنى التوفيق لهم في جميع المحافل خلال المستقبل".

وأشار إلى أن الفريق حصد 4 ميداليات متنوعة واحتل المركز الأول على مستوى المنتخبات العربية وهو إنجاز كبير في ظل قوة المنافسة وكذلك كونها المشاركة الأولى لمنتخبنا في البطولة موضحا أنها ستكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

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