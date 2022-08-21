خيول الإمارات تألق عابر للقارات

المصدر: متابعة: علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت خيول الإمارات مشوار التميز على المضامير العالمية، ففي قارة أوروبا تألق «سيلفر نوت» لجودلفين أمس بإنجلترا على مضمار سانداون، وفاز «ترولر مان» بالشعار ذاته على مضمار يورك، إضافة إلى انتصار «ألف ليلة وليلة» لـ«شادويل» في ختام مهرجان «إيبور» بإنجلترا.

وظفر «سيلفر نوت» لجودلفين بلقب سباق «سولاريو ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1400 متر بقيادة بات دوباس وإشراف المدرب شارليابلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.29.56 دقيقة بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن «وهاج» لمحمد سعيد الشحي بقيادة الفارس لويس ستيواردواشراف باتريك اوينز.

وحقق «ألف ليلة وليلة» لـ«شادويل» لقب سباق «سترنسال ستيكس» للفئة الثالثة لمسافة 1800 متر والمخصص للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، على مضمار يورك بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 1.48.2 دقيقة بفارق طولين وربع الطول «فينست ساوند» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف سيمون وإيد كريسفورد.

وفاز «ترولرمان» لجودلفين بتحدي «إيبور هانديكاب» لمسافة 2400 متر بقيادة الفارس فرانكي ديتوري واشراف جون وتادي غوسدن، مسجلاً زمناً قدره 2.58.03 دقيقة بفارق أقل من رأس عن «الفريد بوتشر» بقيادة بي جي مكدونالد واشراف آيان وليامز.

أستراليا

بينما في أستراليا حققت خيول جودلفين ثنائية ثمينة تحت إشراف المدرب جيمس كمنغز في سباقات الفئة الأولى والفئة الثالثة على مضمار راندويك الاسترالي.

واقتنص «انامو» لجودلفين لقب «سباق وينكس ستيكس» لمسافة 1400 متر للفئة الأولى بقيادة الفارس جيمس مكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، ليسجل زمناً قدره 1.24.23 دقيقة بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «فانغيرل» بقيادة هيو بومان كريس وولر، والذي حل ثانياً في السباق.

كما تألقت على المضمار ذاته مهرة جودلفين «زاباتيو» بانتزاعها لقب «سباق لوريل أوك توي شو كوالتي» لمسافة 1100 متر والمخصص للأفراس والمهرات للفئة الثالثة، وحققت المركز الأول بقيادة الفارس ريتشل كينغ وإشراف كيمنغز مسجلة زمناً قدره 1.3.98 دقيقة، بفارق طولين وثلاثة أرباع الطول عن صاحبة المركز الثاني «جيميا» بقيادة تومي بيري وإشراف روبرت ولوكا برايس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز