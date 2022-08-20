«نوبل ستايل» لجودلفين يتألق في «يورك»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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حلّق «نوبل ستايل» لجودلفين بلقب «البسطي أكوي وورلد دبي جيم كراك ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية والمخصص لخيول عمر السنتين ضمن فعاليات اليوم الثالث لمهرجان ايبور في مضمار يورك بإنجلترا، محققاً فوزه الثالث على التوالي.

وجاء انتصار مهر جودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.10.51 دقيقة، بفارق طول وربع الطول عن الوصيف «مارشمان» بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كي ايهبيورك، وجاء في المركز الثالث «كولد كيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كي آر بيورك.

وحققت «هايفيلد برينسس» لقب سباق «كولمور ووتون باسيت ننثورب ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1000 متر، لتسجل زمناً قدره 57.18 ثانية بقيادة الفارس جاسون هارت وإشراف المدرب جون كوين، بفارق طولين ونصف الطول عن «ذا بلاتينيوم كوين» بقيادة هولي دويلو وإشراف ريتشارد فاهي، وجاء في المركز الثالث «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب كيفن ريان.

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