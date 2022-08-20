«ألوف» بطلة كأس الوثبة

المصدر: لندن - البيان

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توجت الفرس «ألوف» لستيف بلاكويل، وبإشراف المالك نفسه وقيادة جوشوا بريان، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والذي أقيم بمضمار شيبستو الإنجليزي، ضمن برنامج النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأقيم السباق بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي. ولعب المهرجان العالمي دوراً مهماً في الترويج لسباقات وتربية الخيول العربية الأصيلة حول العالم منذ انطلاقه في عام 2009، ويقوم المهرجان برعاية مجموعة من سباقات كأس الوثبة ستاليونز في مضامير مختلفة بالمملكة المتحدة.

تألق

وتألقت «ألوف» البالغة من العمر 5 سنوات والمنحدرة من نسل «سيرافين دو بون»، بصورة لافتة، في السباق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، لتخطف اللقب بفارق رأس بعد صراع مثير، ومسجلة زمناً وقدره 1:46:96 دقيقة، لتمنح الفارس جوشوا بريان أول فوز له في سباقات الخيول العربية الأصيلة.

منافسة

وحل في المركز الثاني بعد مجهود كبير «هيرتيج فالنتينو» لار بي سكيبر بإشراف جيمس اوين وقيادة الفارسة هولي دويل، فيما جاء ثالثاً بفارق طولين ونصف الطول المرشح الأول «الجواهر» لستيف بلاكويل، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة لويس ساندرس.

وأعربت جيني هاينز، المدير التجاري والمالي لمنظمة السباقات العربية عن امتنان المنظمة للدعم المستمر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حيث يعد هذا السباق أحد منافسات سلسلة كأس الوثبة، والتي أقيمت بموجب قواعد منظمة السباق العربية (ARO) في المملكة المتحدة هذا العام.

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