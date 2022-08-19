خيول الإمارات تتطلع إلى مواصلة الانتصارات في «يورك»

المصدر: متابعة - علي الظاهري

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تتطلع خيول الإمارات اليوم إلى مواصلة الانتصارات في رابع أيام مهرجان إيبور الذي يحتضنه مضمار يورك في إنجلترا، ويفتتح فعاليات الأمسية سباق الـ 1800 متر للفئة الثالثة المخصص للخيول بعمر 3 سنوات فما فوق، ويشهد الشوط مشاركة 8 خيول أبرزها «ألف ليلة» لشادويل بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين براوز، «فينست ساوند» بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف سيمون وإيد كريسفورد.

ويشهد الشوط الثاني لمسافة 2800 متر مشاركة 13 خيلاً أبرزها ثنائي جودلفين «وايلد كريسيد» بقيادة وليام بيوك و«النفير» بقيادة فرانكي ديتوري واللذان يشرف عليهما المدرب شارلي أبلبي، ويمثل شعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم «سول ستوبر» بقيادة الفارس ديفيد بروبرت وإشراف المدرب أندريا بالدينغ و«ايميرك» بقيادة الفارس ديفيد ايغن وإشراف المدرب روجر فاريان.

الشوط الرئيس

وسيجمع التنافس 10 خيول على لقب الشوط الثالث الرئيس للفئة الثانية لمسافة 1400 متر، أبرزها «السهيل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بينما يشهد الشوط الرابع لمسافة 2800 متر، مشاركة مكثفة من 22 خيلاً، أبرزها «تراولر مان» لجودلفين بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف جون وتادي جوسدن، ويمثل الشعار ذاته «غلوبال ستورم» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، كما ينافس على اللقب «قاسي» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب وليام هاجس.

ومن أبرز الخيول المشاركة في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر الذي يضم 20 خيلاً، «سليم» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف سيمون وإيد كريسفورد، و«سمرقند» لحمد راشد بن غدير بقيادة الفارس دانيل تادهوب وإشراف المدرب ديفيد أوميرا.

مسك الختام

ويسدل الستار على الأمسية عبر الشوط الختامي لمسافة 2100 متر والذي يشهد مشاركة 14 خيلاً أبرزها «فورست فالكون» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي ومارك جونستون، «إنجازاتي» لمحمد بالعبيدة بقيادة جامي سبنسر وإشراف شارلي فيلوز.

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