خيول الإمارات في تحدي «ننثورب ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة- علي الظاهري

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تواصل خيول الإمارات اليوم التحدي في ثالث أيام مهرجان إيبور على مضمار يورك البريطاني، حيث تتجه الأنظار إلى سباق الأبطال الرئيسي «كولمور ننثورب ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1000 متر والمخصص لخيول بعمر السنتين فما فوق، ويشهد الشوط مشاركة 15 خيلاً أبرزها «لازولي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، «رويال أكلايم» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب جيمس تيت، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب كيفن ريان.

ويشهد الشوط الثالث «البسطي أكوي وورلد دبي جيم كراك ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية والمخصص لخيول عمر السنتين، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «نوبل ستايل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كلير بوينت» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أوشن أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «كولد كيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كي آر بيورك.

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