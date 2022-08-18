«سوينغ ألونغ» تتألق على مضمار يورك الإنجليزي

المصدر: متابعة- علي الظاهري

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حققت المهرة «سوينغ ألونغ» بشعار الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم لقب «لاوثر ستيكس» للفئة الثانية لمسافة 1200 متر ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان «إيبور» الذي يحتضنه مضمار يورك في بريطانيا، ونالت البطلة المركز الأول بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 1.10.80 دقيقة، بفارق عنق عن الوصيفة «كوين مي» لجابر عبدالله بقيادة الفارس توم ايفز وإشراف المدرب كيفن ريان، وجاءت في المركز الثالث «ماتيلدا بيكوت» بقيادة الفارس دبليو جي لي وإشراف المدرب كيرن بي كوتر.

وظفرت بلقب الشوط الرئيس «دارلي يوركشاير أوكس» للفئة الأولى لمسافة 1600 متر والمخصص للأفراس والمهرات، «ألبنيستا» بقيادة الفارس لوكا موريس وإشراف السير مارك بريسكوت، مسجلة زمناً قدره 2.29.92 دقيقة، بفارق طول عن الوصيفة «تيوزداي» بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب إيدن أوبراين.

اليوم الثالث

وتواصل خيول الإمارات التحدي في ثالث أيام مهرجان إيبور على مضمار يورك البريطاني، حيث تتجه الأنظار إلى سباق الأبطال الرئيسي «كولمور ننثورب ستيكس» للفئة الأولى لمسافة 1000 متر والمخصص لخيول بعمر السنتين فما فوق، ويشهد الشوط مشاركة 15 خيلاً أبرزها «لازولي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي أبلبي، «رويال أكلايم» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب جيمس تيت، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس كيفن ستوت وإشراف المدرب كيفن ريان.

ويشهد الشوط الثالث «البسطي أكوي وورلد دبي جيم كراك ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الثانية والمخصص لخيول عمر السنتين، مشاركة 12 خيلاً أبرزها «نوبل ستايل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «كلير بوينت» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس أوشن أور وإشراف المدرب ريتشارد فاهي، «كولد كيس» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس أندريا أتزيني وإشراف المدرب كي آر بيورك، كما يمثل الشعار نفسه «تشازلويت» بقيادة الفارس نيل كالان وإشراف المدرب كيفن ريان، «نيفر جست أدريم» لسعيد الطاير بقيادة الفارس كالم شيفرد وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

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