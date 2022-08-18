«بعيد» لـ«شادويل» 10/10

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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احتفى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بفوز البطل الأسطوري «بعيد» لـ«شادويل» بلقب سباق «جودمونت إنترناشونال ستيكس»، الذي أقيم على مضمار «يورك» بإنجلترا يوم أمس، ليصبح الانتصار العاشر للبطل دون خسارة في أي من السباقات، التي شارك فيها. ونشر سموه على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، مقطع فيديو، يوثق لحظات فوز البطل باللقب.

وكان «بعيد» لـ«شادويل» قد واصل انتصاراته المدوية، إذ ظفر بلقب سباق «جودمونت إنترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس جيم كراولي، وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 2.09.30 دقيقة، وبفارق 6 أطوال ونصف الطول عن «مشرف» للأمير عبد الرحمن بن عبدالله الفيصل، بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن. وجاء في المركز الثالث «سير بسكر» بقيادة الفارس بن كورتيس، وإشراف المدرب وليام نايت.

وبهذه النتيجة، يكون «بعيد» قد وصل إلى انتصاره العاشر بدون هزيمة، منذ بداية مشاركته في السباقات، منها 6 ضمن سباقات «الفئة الأولى».

وأهدت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، معبرة عن فخرها بالأداء القوي، الذي قدمه البطل الأسطوري خلال السباق خاصة أنه أثبت جدارته على هذه المسافة، التي شارك فيها للمرة الأولى.

وأعلنت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم أن البطل سوف يتقاعد عقب السباق المقبل، الذي سوف يشارك به في نهاية الموسم البريطاني. ومن جانبه، عبر المدرب وليام هاجس عن سعادته البالغة بمواصلة «بعيد» تحقيق الانتصارات بدون هزيمة حتى الآن. وأضاف وليام هاجس: إن البطل لن يشارك في سباق «الآرك الفرنسي»، بل سيتجه مباشرة إلى سباق «شامبيون ستيكس» على مضمار «آسكوت» أكتوبر المقبل في ختام الموسم حسب الخطة، التي تم وضعها له.

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