مزاد «السباقات في دبي» 17 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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بالتزامن مع ارتفاع مستوى الإثارة بقرب انطلاق موسم سباقات الخيل الإماراتية 2022 - 2023 في 28 أكتوبر المقبل، سيتم عرض مجموعة من الخيول ونجوم المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط في 17 سبتمبر عبر مزاد (السباقات في دبي)، والذي تنظمه هيئة الإمارات لسباق الخيل بالتعاون مع دار مزادات تترسولس الرائدة في مزادات خيول السباقات في أوروبا.

سيبدأ المزاد في تمام الساعة 6:45 مساء في المحجر البيطري بميدان (إسطبلات نوفا) المطلة على منصة مضمار ميدان الرائعة، وبالإمكان معاينة الخيول في المكان نفسه بين الساعة 8:00 - 10:00 صباحاً، والساعة 4:00 - 6:00 مساء يومي 15 و16 سبتمبر

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل: «يسرنا كثيراً عرض بعض من الخيول الاستثنائية على قاعدة الملاك الحاليين بالدولة، ونأمل أن يسهم ذلك في تشجيع ملاك جدد على الاستثمار في صناعة سباقات الخيل الإماراتية، لا سيما أن مزاد السباقات في دبي يمتاز بجودة عالية، وسجل راسخ في تخريج خيول فائزة في مختلف مضامير الدولة، بل والبعض منها حقق نجاحات في حفل كأس دبي العالمي».

إنجاز

هذا وجرى اختيار جميع الخيول بعناية من قبل ماري سوليفان، مديرة إنتاج خيول السباقات في جودلفين، ومن الجدير بالذكر أن «ديزرت ويزدوم» ابن «دباوي» نجم النسخة الماضية من المزاد، والذي تم شراؤه بمبلغ 70 ألف درهم فقط، فاز بشكل رائع بسباق برج نهار (الفئة 3) في حفل سوبر ساترداي قبل أدائه القوي الذي حل به ثانياً في سباق جودلفين مايل (الفئة 2) في أمسية كأس دبي العالمي في مارس الماضي، وذلك بإشراف المدرب الإماراتي الصاعد أحمد الشميلي، والذي تم تعيينه مؤخراً مدرباً لدى نادي دبي لسباق الخيل.

ومن أبرز الأسماء في نسخة العام الماضي من المزاد «إيسترن ورلد» الذي تم شراؤه مقابل 220 ألف درهم، وتمكن من الفوز بسباق مهب الشمال (الفئة 3) في حفل سوبر ساترداي، و«النفود» الفائز فائز في سباقين من أصل أربع مشاركات.

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