كأس الوثبة في ضيافة مضمار شيبستو الإنجليزي

المصدر: لندن - البيان

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يستضيف مضمار شيبستو الإنجليزي، اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا برعاية مهرجان سموه العالمي.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، نخبة من الخيول، أبرزها الجواد «ابن الريح»، الذي يسعى لمواصلة عروضه الجيدة، حيث سبق له الفوز بكأس الوثبة أكثر من مرة.

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