«جولي دو فاوست» بطل كأس الوثبة في «سان سباستيان»

المصدر: مدريد - البيان

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توج الجواد الناشئ «جولي دو فاوست»، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 10 آلاف يورو، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار سان سباستيان الإسباني برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشارك في السباق البالغ طوله 2000 متر 8 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط، وتمكن «جولي دو فاوست» من تحقيق الفوز بعد مجهود متميز بعد أن أظهر تسارعاً كبيراً بقيادة مايكل فولون في المراحل النهائية، ليخطف اللقب بفارق عنق عن «صن عامر». وسجل البطل زمناً وقدره 2:19:61 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «جاكادي دو كروات».

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