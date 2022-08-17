خيول الإمارات في تحدي «جودمونت إنترناشونال» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ينطلق اليوم على مضمار «يورك» بإنجلترا، سباق «جودمونت إنترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى» بمشاركة 6 خيول.

ويمثل الإمارات في هذا الشوط «نيتف تريل» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، البطل غير المهزوم «بعيد» لـ «شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، و«دبي أونر» لمحمد بالعبيدة بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

منافسة قوية

وقال المدرب شارلي آبلبي: «إنه سباق رائع وله تاريخ غني وفازت به بعض الخيول العظيمة، و«بعيد» جواد من الدرجة الأولى ويحتفظ بسجل ناصع من الإنجازات الرائعة، ويمتلك كافة المقومات، ولكننا نشعر بأن لدينا الجواد المناسب لمواجهته وخلق منافسة مثيرة».

وأضاف: «نيتف تريل» مضت تحضيراته بشكل ممتاز ووصل إلى قمة الجاهزية، ويرتكز على النجاح في تدريباته وبعد منحه فترة راحة عقب سباق «اكليبس» الشهر الماضي، عاد لمزاولة التمارين كل أسبوع.

واصل قائلاً: «بعيد» هو الجواد الذي يجب علينا جميعاً التغلب عليه واحترامه، ولكن تحدونا الآمال في أن يقدم «نيتف تريل» بصورة جيدة لأنه يستطيع تحمل المسافة، حيث قدم أداءً جديراً بالتقدير بالمركز الثالث عندما واجه خيرة خيول المسافات المتوسطة في «سانداون»، هذا المهر توج ببطولة خيول السنتين ومضى لتحقيق انتصار بسباق كلاسيكي في عمر الثلاث سنوات، وفي رصيده عدة انتصارات بالفئة الأولى، محققاً الفوز في ستة سباقات من أصل ثماني مشاركات، هذه سيرة ذاتية رائعة.

اكومب ستيكس

وستكون بداية المشاركات الإماراتية في الأمسية، من الشوط الثاني «اكومب ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة»، الذي يشهد مشاركة 9 خيول أبرزها «لوكال ديناستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، فيما يشارك في الشوط الثالث «جريت فولتجر ستيكس» لمسافة 2400 متر «الفئة الثانية» 6 خيول أبرزها «سيكرت ستيت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «ووك أوف ستارس» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس لمسافة 3700 متر، مشاركة 15 خيلاً أبرزها «برايانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارسة هولي دويل وإشراف المدرب روجر فاريان، فيما تشارك «بينك كريستال» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في الشوط السادس لمسافة 1000 متر المخصص للمهرات بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

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