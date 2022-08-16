جوائز «دبي لسباق الخيل» بالعملات الرقمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في خطوة رائدة في عالم سباقات الخيل وتناغماً مع التوجهات والجهود الحكومية لجعل دبي أذكى مدينة في العالم، أعلن نادي دبي لسباق الخيل أنه سيوفر ابتداءً من موسم السباقات المقبل 2023-2022، خياراً لدفع رسوم التسجيل للخيول، واستلام الجوائز المالية عن طريق العملات الرقمية المشفرة لملاك الخيول، ما يجعل نادي دبي لسباق الخيل أول مؤسسة سباقات في العالم تُدخل العملات الرقمية المشفرة في معاملاتها.

وأكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي أذكى مدن العالم.

وقال: «هذه لحظة فخر بالنسبة لنا، وخطوة إلى الأمام باتجاه التحول الذكي وجعل دبي أذكى مدينة في العالم، ويسعدنا أن يكون النادي أول مؤسسة لسباقات الخيل على نطاق العالم توفر خيار العملات الرقمية المشفرة في تعاملاتها، وبالتالي ستكون الفرصة متاحة أمام الملاك والمدربين والفرسان للتعامل بتلك العملات، سواء من خلال تسديد الرسوم أو استلام أموال الجوائز المكتسبة بالعملات الرقمية المشفرة كخيار حسب الطلب».

وأضاف: «ننظر باهتمام إلى هذا التوجه، حيث إننا نتطلع لإحداث تغيير ليس فقط على المستوى المحلي والإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضاً، وقد وضعت دبي ودولة الإمارات برؤية قادتها معايير مرجعية سار على دربها الآخرون، وظلت هذه المعايير ترتفع باستمرار ليس فقط في مجال الخدمات والمرافق، ولكن في مجال الابتكار والأفكار، ونحن في طليعة رياضة وصناعة متنامية، خصوصاً مع النجاحات الكبيرة التي تتحقق على جميع المستويات في هذه الرياضة، واستخدامات العملات الرقمية المشفرة في هذا المجال تعد تجربة جديدة ومن المؤكد أنها تبشر بالانطلاق نحو المستقبل الذي يسعى نادي دبي لسباق الخيل للريادة في الطريق إليه».

وقبل أسابيع أعلن نادي دبي لسباق الخيل أيضاً عن مشروع لإطلاق مجموعة من الأصول والأعمال الفنية الرقمية على هيئة رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) عبر تقنية «البلوك تشين» والتي من شأنها توفير مجموعة واسعة من المزايا والعروض في العالمين الافتراضي والحقيقي لمن يقتني هذه الأعمال الفنية الرقمية المحدودة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في مجال سباقات الخيل على المستوى العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز