«ليجيونير» بطل كأس رئيس الدولة للخيول

المصدر: موسكو - وام

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توج الجواد «ليجيونير» بلقب المحطة الروسية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ29، والتي أقيمت في مضمار «سنترال موسكو هيبودروم» الرملي، وذلك في ختام المحطة الثامنة من سلسلة سباقات الكأس الغالية.

وأقيمت البطولة ضمن مهرجان ديربي موسكو، والذي يعتبر من أكبر وأهم سباقات الخيل في روسيا الاتحادية.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية في ظل اهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وحرصه الكبير على تنمية ورفعة الخيل العربي عالمياً امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء إرث الإمارات الأصيل في كافة المضامير العالمية وتشجيع رعاية وتربية الخيول والمساهمة في زيادة الإنتاج وإثراء خطط التنمية والتطوير لمسيرة الخيل العربي.

وشهد السباق وتوج الفائزين الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي.

وقدم فيصل الرحماني درع الكأس الغالية للدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، تقديراً وتثميناً لجهود سفارة الدولة لدى روسيا ومساهمتها الكبيرة في تحقيق مقومات النجاح لسباق الكأس الغالية في موسكو بكل عام.

حضور متميز

وقال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر: «يسعدنا التواجد في مضمار موسكو الرملي والذي يعد من أكبر مضامير العالم الذي يحتضن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، ويحظى السباق باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الذي يولي اهتماماً كبيراً لمسيرة ورفعة الخيل العربي عالمياً والحفاظ على الإرث التاريخي للدولة».

وأضاف: «شهد السباق حضوراً متميزاً للجماهير المحبة والعاشقة للخيل، كما حظي بمتابعة واهتمام وتسليط الضوء على مسيرته التاريخية من قبل وسائل الإعلام الروسية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يجسد قيمته ومكانته الريادية عند دول العالم، وهو دليل مهم على السمعة المرموقة وهو يطوف دول العالم».

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا تربطهما شراكة استراتيجية وروابط قوية في عدة مجالات ومنها المجال الرياضي ونتطلع لاستمرار مثل هذه السباقات وتوسعها ليشمل مضامير أخرى في روسيا الاتحادية.

وقال فيصل الرحماني: «فخورون بمواصلة الكأس الغالية رحلتها المبهرة ونجاحاتها الملهمة بكافة مضامير العالم، ولعل النجاح الذي حققه سباق المحطة الروسية الثامنة ما هو إلا دليل قاطع على مكانة الحدث التاريخية وأهميته لدى دول العالم»، مؤكداً أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة تقودنا لتحقيق أعلى المراتب العالمية وتقديم الصورة المميزة لريادة الكأس الغالية التي تعد من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم.

وأضاف: «حققت المحطة الروسية صورة تنظيمية مبهرة بكافة المقاييس، حيث شهدنا سباقاً مثالياً قوياً ضمن الفئة الأولى بجانب الحضور الجماهيري المثالي والأصداء الإعلامية الواسعة والمشاركة القوية من أفضل مرابط الخيل العربي في روسيا والحضور الدبلوماسي الرفيع».

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