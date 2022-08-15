خيول جودلفين تكتسح المضامير العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين هيمنتها على السباقات العالمية، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي عدداً من الانتصارات الهامة في فرنسا وألمانيا وأمريكا.

ففي فرنسا، حققت خيول جودلفين ثنائية، عبر «مسترياس نايت» الذي توج بلقب «بري فرانسوا بوتين» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم على مضمار «دوفيل» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 1.25.05 دقيقة وبفارق نصف طول عن «بولشكينوف» بقيادة الفارس جريجوري بينويست وإشراف المدرب يان باربيروت.

وجاء في المركز الثالث «مونتسيلفانو» بقيادة الفارس شين كروس وإشراف المدرب جوزيف باتريك أوبراين.

بري منيرف

وأضافت «اتيرنال بيرل» الانتصار الثاني، باقتناصها لقب «بري منيرف» لمسافة 2500 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 2.42.83 دقيقة وبفارق طولين عن «كوين تريزي» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدربين كارلوس ويان ليرنر. وحلت ثالثاً «سي ذا سكاي» بقيادة الفارس ماكسيم جويون وإشراف المدرب أندريه فابر.

غروسر برايس

من جانب آخر، ظفر «ريبلز رومانس» بلقب «غروسر برايس فون برلين» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «هوبغارتن» بألمانيا، بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.32.33 دقيقة وبفارق رقبة عن «نيريك» بقيادة الفارس باورزهان مورزاباييف وإشراف المدرب بيتر شيرجن.

وجاء في المركز الثالث «أردكان» بقيادة الفارس كليمان ليكويوفر وإشراف المدرب ماركوس كلوج.

أرلنغتون مليون

وعلى مضمار «شيرشل داونز» بالولايات المتحدة الأمريكية، اقتنص «سانتين» لقب «أرلنغتون مليون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى»، بقيادة الفارس تايلر غافليون وإشراف المدرب بريندان والش مسجلاً زمناً قدره 1.46.88 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «سموث لايك ستريت» بقيادة الفارس جون فيلاسكيز وإشراف المدرب مايكل مكارثي. وحل ثالثاً «ساكريد لايف» بقيادة الفارس مانويل فرانكو وإشراف المدرب تشاد براون.

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