«مرشد» يطمح بكأس الوثبة في سان سباستيان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، يستضيف مضمار سان سباستيان الإسباني اليوم، سباق كأس الوثبة ستاليونز، البالغ جائزته 10 آلاف يورو.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم.

وتشارك في السباق البالغ طوله 2000 متر 8 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فقط، أبرزها «مرشد» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف دي موريسون، وقيادة ترولي دو بريفو، الذي يطمح إلى اللقب.

وينافس على اللقب «جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، و«يونايتد سبيريت» لجاي نيفيز، و«جاكادي دو كروات» لسلمان العبد الغني.

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