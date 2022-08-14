«كوريباس» لجودلفين في «بري جاك لو ماروا» اليوم

المصدر: متابعة – خالد المهيري

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ينطلق اليوم سباق «بري جاك لو ماروا» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «دوفيل» في فرنسا، بمشاركة 9 خيول أبرزها «كوريباس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وفي الأمسية ذاتها، يشارك «ميسترياس نايت» لجودلفين في شوط «بري فرانسوا بوتين» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي. وتخوض «اتيرنال بيرل» لجودلفين شوط «بري منيرف» لـ«الفئة الثالثة» المخصص للمهرات بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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