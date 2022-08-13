«كوريباس» لجودلفين يخوض تحدي «بري جاك لو ماروا» غداً

المصدر: متابعة ـ خالد المهيري

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ينطلق غداً سباق «بري جاك لو ماروا» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على مضمار «دوفيل» في فرنسا، بمشاركة 9 خيول أبرزها «كوريباس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «يتجه «كوريباس» إلى «دوفيل» وهو في حالة جيدة بعد تعرضه لنكسة صحية أبعدته عن «جودوود»، ولكنه تجاوزها وتدريبه كان جيداً في الأسبوع الماضي».

وأضاف: «جميع مشاركاته قبل «رويال آسكوت» كانت على مسافة الميل في مسار مستقيم، وباعتقادي أنه سيكون أكثر ارتياحاً للركض على مسار مستقيم، كما في هذا السباق».

وواصل قائلاً: «هو جواد مثير في عمر الثلاث سنوات، وفاز في كلتا المشاركتين اللتين خاضهما هذا الموسم، ونحن واثقون للغاية من قدرته على المحافظة على سجله النظيف خلال العام».

بري فرانسوا

وفي الأمسية ذاتها، يشارك «ميسترياس نايت» لجودلفين في شوط «بري فرانسوا بوتين» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «مرة أخرى قدم «ميسترياس نايت» أداءً قوياً في «فينتيج ستيكس»، ويبدو أنه بلغ جاهزية متقدمة عقب تلك المشاركة، ويبدو مسار «دوفيل» ملائماً بالنسبة له وأعتقد أنه منافس قوي بالنظر إلى أدائه قدمه في غودوود».

بري منيرف

وتخوض «اتيرنال بيرل» لجودلفين غمار شوط «بري منيرف» لمسافة 2500 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «تدخل «اتيرنال بيرل» إلى هذا السباق بسجل رائع ومتطور، حيث تغلبت على مهرات أكبر سناً في آخر مشاركة لها بـ«نيوماركت»، وستكون مسافة 12.5 فيرلونغ في صالحها، وتأتي للمنافسة في جاهزية عالية».

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