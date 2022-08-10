«إيلاف» لـ «ياس» نجمة سباق ليوا انترناشونال

المصدر: باريس - البيان

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سيطرت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على المركزين الأول والثاني عبر «إيلاف» و«تيما» في سباق ليوا إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم أول من أمس بمضمار «لاتست دو بوش» الفرنسي.

وفرضت الفرس «إيلاف»، لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، سيطرتها منذ البداية إلى النهاية ، منهية السباق في زمن وقدره 2:11:14 دقيقة. وبعد مجهود وافر في التنافس، حلت في المركز الثاني بفارق 1.5 طول ممثلة «ياس» الفرس «تيما» المنحدرة من نسل «بيبي دو كارير».

وفي الحفل نفسه فازت المهرة «فلير دو سوليل» لمزرعة لياجلي ، بلقب سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ بري أركا، لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 16 ألف يورو المخصص للخيول في سن أربع سنوات فقط.

وقامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الفائزينمشاركة نوعية

وقالت لارا صوايا إن السباق مهم وعريق ومخصص لخيول الفئة الأولى، وتم نقله من إنجلترا إلى مضمار لاتست دوبوش الفرنسي بالتعاون مع منظمة الخيول العربية في إنجلترا، وآفاك في فرنسا، وحظي بمشاركة نوعية ونخبة من الخيول القوية.

وأضافت إن التنظيم كان رائعاً برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واسم السباق «ليوا» كان يرمز إلى المدينة في منطقة الظفرة، وتعتبر منطقة الظفرة من أشهر مناطق الدولة ومفخرة التراث الإماراتي منذ سالف الأزمنة.

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