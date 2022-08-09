«خالصة» بطلة كأس الوثبة في مضمار جرامات الفرنسي

المصدر: (باريس - البيان)

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توجت المهرة «خالصة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسم فولون، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم أول من أمس، بمضمار جرامات الفرنسي، البالغ جائزته 10 آلاف يورو، برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وجاء تفوق «خالصة» المنحدرة من نسل «جنرال، بعد فاصل من الإثارة والتشويق، حيث كانت الفوارق بين ثلاثي المقدمة طفيفة، وبفارق عنق عن»اليزيه«لاكيور دي سيرا،، فيما حلت ثالثة بفارق رأس عن الثانية(فتون) للشقب ريسنج.

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