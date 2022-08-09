«ويذ ذا مونلايت» لجودلفين تخطف لقب «سراتوغا أوكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ظفرت «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين بلقب سباق «سراتوغا أوكس» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات، والذي أقيم على مضمار «سراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلة زمناً قدره 1.54.60 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مكوليك» بقيادة الفارس إراد أورتيز جونيور وإشراف المدرب تشاد براون.

وجاءت في المركز الثالث «نيو ييرز إيف» بقيادة الفارس تايلر جافاليوني وإشراف المدرب بريندان والش.

نهاية رائعة

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات، جودلفين الولايات المتحدة: «يعود الفضل للإنجازات التي تحققت إلى دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المستمر لنا، لقد كانت نهاية أسبوع رائعة شهدت تألق «ويذ ذا مونلايت» و«نيشنس برايد» القادمين من الخارج، وللمدرب شارلي آبلبي الذي أحسن إنجاز المهمة، وهي أول زيارة لشارلي آبلبي والفارس وليام بيوك لـ«سراتوغا»، كان رائعاً خروجهما بنتيجة 2 من 2)».

وأضاف: «انطلقت «ويذ ذا مونلايت» من البوابة بشكل جيد، وحصلت على هدف للمطاردة، وتمكنت من الاندفاع بشكل طيب».

جاهزية أفضل

وبدوره، قال الفارس وليام بيوك: «الوتيرة كانت معتدلة، وحصلت «ويذ ذا مونلايت» على هدف للمطاردة، وكان ذلك عنصراً مساعداً، لم تتحمّل مسافة الميل ونصف الميل في بريطانيا، ولاحظتم في السباق أنها تتمتع بقدر كبير من السرعة، تأقلمت على السباقات هنا بشكل رائع، ونفس الأمر انطبق على «نيشنس برايد» بطل «سراتوغا داربي»، كلاهما ركض في «بيلمونت» الشهر الماضي، ما أعطاهما جاهزية».

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