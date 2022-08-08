إنجازات جودلفين تتواصل في المضامير العالمية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول جودلفين تألقها في المضامير العالمية، إذ توج «نيشنس برايد» بلقب «سراتوغا داربي» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «سراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الفارس وليام بيوك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وبفارق طول وربع الطول عن «أنابوليس»، بقيادة الفارس إراد أورتيز جونيور وإشراف المدرب تود بليتشر.

وجاء في المركز الثالث «كلاسيك كوزواي» بقيادة الفارس جوليان آر ليبارو، وإشراف المدرب كينيث ماكبيك.

عمل رائع

وقال المدرب شارلي آبلبي: «كنا واثقين بأن «نيشنس برايد» قد استعد جيداً منذ «بيلمونت داربي»، لقد قام الفريق بعمل رائع، ويبدو أنه تطور بدنياً منذ آخر مشاركة، والعنصر الأساسي كان في محاولة تسريع خطواته بعد الخروج من البوابة لا سيما أنه كان بطيئا عند الخروج من البوابة في «بيلمونت»، وهذه المرة خرج متمهلاً بعض الشيء، ولكن الفارس وليام بيوك قاده بشكل رائع، واتجه نجو السياج، ولحسن الطالع لم تتراجع الوتيرة في المقدمة أيضاً. والنتيجة رائعة للفريق المقيم هنا».

وأضاف: «نيشنس برايد» سبق له الفوز في «ميدان»، وبالتالي كنا ندرك أن مساراً فسيحاً ومستوياً سيناسبه، وفاز على أرضية سريعة في نيوماركت، وبعد ذلك لم يتحمل الأرضية اللينة في الداربي بمضمار «ابسوم داونز»، وكانت خطتنا منذ مدة القدوم به إلى هذا السباق، وهذا الجواد المنتسب للفحل «تيوفيلو» يمتاز بسلاسة الحركة، وكنا واثقين بأنه سيتأقلم على أسلوب السباقات الأمريكية.

السباقات الفرنسية

ومن جانب آخر، ظفر «بوتانيك» بلقب «بري دو ريو» لمسافة 2500 متر «الفئة الثالثة»، والذي أقيم على مضمار «دوفيل» في فرنسا، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب أندريه فابر، مسجلاً زمناً قدره 2.44.89 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «جليكون» بقيادة الفارس كريستوف سوميلون، وإشراف المدرب جان كلود روجيت.

وحل ثالثاً «ايريسين» بقيادة الفارسة مل ماري فيلون، وإشراف المدرب جان بول جوفين.

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