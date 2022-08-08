«إيلاف» و«تيما» صراع في «لاتست دو بوش»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تتجه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة إلى مضمار لاتست دو بوش الفرنسي عصر اليوم، حيث يقام سباق مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ليوا انترناشونال ستيكس للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو.

ويتجدد الصراع بين «تيما» الفائزة بسباق الفئة الأولى، والتي تفوقت بفارق أنف عن رفيقة إسطبلها «إيلاف»، وهما لياس لإدارة سباقات الخيل.

وتنافس على اللقب «غرة الزمان» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الكساندر جافلان، وهي فائزة بسباقي الفئة الثانية والثالثة، وحلت رابعة عن «ليدي برنسيس» و«تيما» و«إيلاف» في سباق الفئة الأولى.

وفي الحفل نفسه، يجتذب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري اركا، لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 16 ألف درهم (8) خيول في سن أربع سنوات فقط، ويمثل خيول الإمارات «غالية» ابنة «مهاب» العائدة لياس لإدارة السباقات، بإشراف شارل جوردين، وقيادة انتوني كراستوس، وهي غير مهزومة في سباقين في الشارقة وأبوظبي.

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