فوز كبير لفرسان «بريطانيا العظمى وايرلندا» بكأس «شيرجار» برعاية «سوق دبي الحرة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز فريق «بريطانيا العظمى وايرلندا» يوم أمس، بكأس «شيرجار» للخيول الذي رعت سوق دبي الحرة أشواطه الثمانية على مضمار «أسكوت» في المملكة المتحدة، عقب تصدره الترتيب العام لفرق الفرسان بنتيجة كبيرة بلغت 132 نقطة.

شارك في الحدث، الذي بلغت مجموع جوائزه المالية 550 ألف جنيه إسترليني، أربعة فرق تمثل بريطانيا العظمى وايرلندا، وأوروبا، وعموم العالم، وفريق السيدات الذي أخفق في الاحتفاظ باللقب رغم نجاح فارسته جوانا مايسون في انتزاع جائزة الشوط الافتتاحي (سوق دبي الحرة شيرجر كوب كيرتن ريزر-1800م) على ظهر «أمانزو» بإشراف ويليام هاغاس، وفازت في طريقها بجائزة «أفضل أداء». واكتفى فريق الفارسات هذا العام بالمركز الثاني برصيد إجمالي بلغ 81 نقطة، بينما حل فريق عموم العالم ثالثاً برصيد 72 نقطة، وأوروبا رابعاً 51 نقطة.

بداية موفقة

استهل فريق بريطانيا العظمى وايرلندا انتصاراته بإحرازه الفوز في ثاني أشواط المنافسة (شوط سوق دبي الحرة فول أوف سربرايزس كلاسيفايد ستيكس) لمسافة 1,400م، حيث نجح «أوربان» بقيادة نيل كلان وإشراف ديفيد أوميرا في قطع مسافة السباق بزمن قدره دقيقة واحدة و26.65 ثانية، ليفوز بالنصيب الأكبر من جائزة الشوط المالية البالغة 50 ألف جنيه إسترليني.

وعاود فريق الفارسات تصدر مشهد الفوز في شوط الحدث الثالث (سوق دبي الحرة شيرجار كوب داش) لمسافة 1,000م، عندما نجحت الفارسة وقائدة الفريق هايلي تيرنر في بلوغ خط النهاية أولاً على صهوة «ماناكان» بإشراف جون رايان، وبزمن قدره 58 ثانية و97 جزءاً من الثانية.

النصيب الأكبر

ولم يتأخر رد فريق بريطانيا العظمى وايرلندا الذي عزز فوزه الافتتاحي بانتزاع النصيب الأكبر من جائزة الشوط الرابع (سوق دبي الحرة كوب ستايرز) المالية البالغة 75 ألف جنيه إسترليني، وهذه المرة عن طريق «ذاماكسويكان» بقيادة جيمي سبنسر وإشراف تشارلي ومارك جونسون، حيث نجح الأول في قطع مسافة الشوط البالغة 3,200م، بزمن قدره 3 دقائق و32.74 ثانية.

وبدأت صورة المنافسة تتضح أكثر مع هيمنة فريق بريطانيا العظمى وايرلندا على مجريات الحدث، بدءاً من شوطه الخامس (سوق دبي الحرة كوب تشالينج) لمسافة 2,400م، والذي فاز به «برايد اوف برايوري» بقيادة كيران شومارك وإشراف ويليام هاغاس، وبزمن قدره دقيقتان و35.33 ثانية، ليتقدم الفريق الترتيب العام للفرق بفارق 31 نقطة.

مواصلة الإنجاز

وبالرغم من إهداء الفارسة الكندية إيما جين ويلسون فريق السيدات جائزة الشوط السادس للحدث (سوق دبي الحرة كوب مايل) لمسافة 1,600م، والذي شاركت فيه 10 خيول، إلا أن فوزها لم يكن كافياً لكبح جموح فريق بريطانيا العظمى وايرلندا الذي فاز بالشوط السابع (سوق دبي الحرة كوب كلاسيك) لمسافة 2,400م، عن طريق «هاماكي» بقيادة جيمي سبنسر، وإشراف ويليام هاغاس، وبزمن قدره دقيقتان و34.09 ثانية، وحسم المنافسة لصالحه بفوزه بالشوط الثامن والختامي (سوق دبي الحرة شيرجار كوب سبرينت) لمسافة 1,200م، عن طريق «آداي إن إيشا» بقيادة نيل كلان وإشراف هاري دنلوب. وقاد هذا الفوز كلان للتتويج أيضاً بـ «جائزة أليستار هاغيس للسرج الفضي» بعد تسجيله العدد الأكبر من النقاط.

منافسات قوية

قام بتتويج الفريق الفائز، الذي ضم إلى جانب نيل كلان كلاً من جيمي سبنسر، وكيران شومارك، ودانيل تادهوب، عدد من مسؤولي سوق دبي الحرة، يتقدمهم كولم ماكلوكين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، وصلاح تهلك، رئيس العمليات، وشينيد السباعي، نائب الرئيس – التسويق.

وقال ماكلوكلين: «استمتعنا هذا العام مجدداً بالمنافسات القوية والأجواء الرائعة التي قدمها كأس شيرجار للخيول، برعاية سوق دبي الحرة، وبمشاركة ألمع الأسماء وأفضل الخيول في عالم الفروسية، ونهنئ جميع الفائزين، ونشكر كل من شارك فيه على مواصلة دعمهم لهذا الحدث العالمي».

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