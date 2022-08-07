خيول الإمارات تتألق في المضامير الإنجليزية

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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واصلت خيول الإمارات تألقها في المضامير الإنجليزية يوم أمس، إذ حقق «أنماط» لـ«شادويل» لقب «روز أوف لانكاستر ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الثالثة» الذي أقيم على مضمار «هايدوك»، بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، مسجلاً زمناً قدره 2.11.04 دقيقة، وبفارق 4 أطوال عن «جروسر جاك» للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس.

وجاء في المركز الثالث «سيرتن لاد» بقيادة الفارس بن كيرتس وإشراف ميك شانون.

تألق متجدد

وعلى مضمار «نيوماركت» العريق، حققت خيول الإمارات ثلاثية قوية، إذ ظفرت «برايت دايموند» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، المخصص للمهرات، بقيادة الفارس كليفورد لي وإشراف المدرب كارل بورك مسجلة زمناً قدره 1.26.98 دقيقة وبفارق 9 أطوال عن «ليبرليست» بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب مايكل بيل.

وجاءت في المركز الثالث «جالابا» لـ «جدمونت» بقيادة الفارس روب هورنبي وإشراف المدرب رالف بيكيت.

الشوط الرابع

وأضاف «نايت أوف لكشري» لجودلفين الانتصار الثاني، باقتناصه لقب الشوط الرابع لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس ديفيد إيجن وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 2.05.64 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «فولنج شادو» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «كنزاي وريور» بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب روجر تيل.

الشوط الختامي

واختتم «باي أوف أونر» لجودلفين الانتصارات الإماراتية، بتحقيقه لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.44.18 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «سبن آراوند» لسعيد سهيل بقيادة الفارس بينوا دي لا سايت وإشراف المدربين جون وثادي جوسدن.

وجاء في المركز الثالث «كروبيي» بقيادة الفارس هاري بيرنز وإشراف المدرب سايمون وإد كريسفورد.

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