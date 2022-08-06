كأس الوثبة ستاليونز يصل إلى «جرامات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستضيف مضمار جرامات الفرنسي عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز ـ بري ماديربا، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2200 متر.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته (10 آلاف يورو)، 7 من نخبة المهرات والأفراس، أبرزها «خالصة» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«اليزيا» لاكيور دي سيرا، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة مارلين ماير.

وينافس على اللقب «بيتيتي جيد» لاريك ديلوفا، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة جوردان بلاتو، و«دليلة ستار» لفيكتوريا ميركادير، وبإشراف المالكة نفسها، وقيادة لوكاس ارماند.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

وكان الجواد «تجاري» للمالكة جيني اوين، وبإشراف جيمس اوين، وقيادة الفارسة ريها بيتس، قد توج بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم الجمعة بمضمار برايتون الإنجليزي، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وبعد فاصل من الإثارة والتشويق فاجأ البطل «تجاري» غير المرشح منافسيه الأقوياء، ليتفوق بفارق 4.25 أطوال عن المرشح الأول «زين زايبريان» لمزرعة زين اريبيان، بإشراف بيتر همرسلاس، وقيادة جوي هاينز، ومسجلاً 1:45:23 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «اوتار» لجيمس اوين ريسنج، وقيادة تومارس كريتريو.

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