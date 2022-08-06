«الجهوري» يتصدر تدريبية الشارقة لقفز الحواجز

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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تصدر الفارس علي الجهوري من اسطبلات الوثبة بصحبة جواده «فورايفر» وبزمن قدره 57,05، الشوط الخامس والمخصص للفئة الوسطى والرئيس في البطولة الصيفية التدريبية السادسة لقفز الحواجز والتي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، والتي تأتي ضمن بطولاته الصيفية العشر، وشهدت مشاركة 151 من مختلف أندية واسطبلات الدولة.

وشهد الشوط الخامس والرئيس والمخصص لفرسان الفئة الوسطى مشاركة 29 فارساً وفارسة تنافس فيه الفرسان لقطع المسار من دون أخطاء وبالزمن الأسرع وبارتفاع حواجز بلغ 120 سم، وحل بالمركز الثاني محمد فادي الزبيبي من نادي الشارقة على صهوة جواده «كالوب» وبزمن «59.30» وعاد علي الجهوري لينال المركز الثالث على صهوة جواده «سناب جاك» وبزمن «59.89» والرابع الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم على صهوة جواده «كازنوفا دي أكس بي» وبزمن «60.53» وعاد محمد فادي الزبيبي لينال المركز الخامس على صهوة جواده «أموريت» بزمن «62.31».

الشوط الأول

وشارك في الشوط الأول المخصص لخيول البوني والفرسان المبتدئين 12 فارساً وفارسة وبحواجز 40 سم ونجح منهم في تجاوز الحواجز من دون أخطاء 7 فرسان.

وفي الشوط الثاني المخصص للفرسان المبتدئين في مدرسة التدريب بحواجز 60 سم وبمشاركة 27 فارساً وفارسة نجح منهم 9 فرسان من دون أخطاء ومنهم تيما عقاد، حسن أحمد حسن، بخيت القبيسي، ميثا العويس، مبخوت الكربي.

وشارك في الشوط الثالث المخصص للفرسان المبتدئين وبحواجز 80 سم 43 فارساً وفارسة ونجح منهم من دون أخطاء 21 مشاركاً، ومنهم الشيخ سلطان بن حمدان آل مكتوم، طارق الجابري، مبخوت الكربي، عبدالله الجهوري، عمر أيمن الحاج، مريم خليل، محمد الخاطري، عبدالله الخاطري.

الفئة الصغرى

وفي شوط الفئة الصغرى الرابع في البطولة والمخصص لفرسان الفئة الصغرى وعلى حواجز 110 سم وبمشاركة 40 فارساً وفارسة نجح منهم من دون أخطاء 12 مشاركاً وبمقدمتهم الشيخ راشد بن أحمد آل مكتوم، وكل من محمد عماد الدين، أليكسيا نورتير، عمر جمال، جواد سواس، مفتاح الظاهري.

الموسم التدريبي

ويحتضن نادي الشارقة في الموسم الصيفي عشر منافسات تدريبية في الصالة المغطاة بالنادي أنهى منها النادي خمس منافسات وحدد تاريخ 17 سبتمبر المقبل موعداً للبطولة العاشرة والختامية للبطولات التدريبية الصيفية والتي تتكون من خمسة مستويات من ناحية الفئات المشاركة وارتفاع الحواجز.

مدرسة التدريب

واستقبلت مدرسة التدريب في نادي الشارقة أكثر من 10.000 طالب للتدريب على الفروسية بمختلف المجالات منذ تأسيسها ويبلغ عدد الفرسان المتدربين في مدرسة التدريب ما يقرب من 500 فارس وفارسة، وتستقبل مدرسة التدريب بالنادي الراغبين طيلة أيام الأسبوع عدا الثلاثاء في الفترتين الصباحية والمسائية في الصالة المغطاة.

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