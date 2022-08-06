خيول الإمارات تخوض تحدي «بري موريس دو غيست» في فرنسا غداً

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تسعى خيول الإمارات غداً للتألق في المضامير الأوروبية والأمريكية، إذ ستكون الأنظار متجهة نحو شوط «بري موريس دو غيست» لمسافة 1300 متر «الفئة الأولى» على مضمار «دوفيل» في فرنسا، وبمشاركة 14 خيلاً أبرزها «نافال كراون» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «منزل» لـ«شادويل» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب أوين بوروز، «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس كريستوف سوميلون وإشراف المدرب ريتشارد فاهي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (يتجه «نافال كراون» إلى «دوفيل» في حالة طيبة على خلفية تحقيقه المركز الثاني في «جولاي كب»، ونعلم أن المسافة والأرضية في فرنسا ملائمة تماماً بالنسبة له، فهو يحب الأرضية السريعة وقد ركض بشكل جيد على مسافة سبعة فيرلونغ في الماضي، وبناءً على مستواه هذا العام، يبدو أنه المرشح الأبرز للفوز بالسباق).

مشاركات أخرى

وفي الأمسية ذاتها، يشارك «بوتانيك» لجودلفين في شوط «بري دو ريو» لمسافة 2500 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، فيما يخوض «زوايا» لـ«شادويل» غمار شوط «بري مون لايت كلاود» لمسافة 1200 متر «قوائم» بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب فرانسوا روهوت.

سراتوغا أوكس

ومن جانب آخر، تتطلع «ويذ ذا مونلايت» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي للتألق في سباق «سراتوغا أوكس» لمسافة 1900 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات، والذي سيقام على مضمار «سراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية فجر الإثنين.

وقال المدرب شارلي آبلبي: (العودة للمنافسة على مسافة أقل بواقع نصف فيرلونغ يجب أن تناسب «ويذ ذا مونلايت» التي مضت تحضيراتها بشكل جيد، وأظهرت مستوىً جيداً في «بيلمونت أوكس»، وإذا تمكنت مجدداً من إظهار ذلك الأداء، فستكون منافسة قوية للغاية).

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