خيول جودلفين تسعى للتألق في أمريكا فجر اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول جودلفين فجر اليوم تحدياً مثيراً على مضمار «سراتوغا» بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينافس «نيشنس برايد» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي على لقب شوط «سراتوغا داربي» لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى».

وقال المدرب شارلي آبلبي: قدم «نيشنس برايد» أداء جديراً بالتقدير في «بيلمونت داربي»، وسارت تدريباته بشكل جيد منذ ذلك الحين، والفريق في أمريكا مرتاح من سير تحضيراته، وحصل على موقع جيد بالانطلاق من البوابة الرابعة، ولو تمكن من تكرار نفس المستوى الذي أظهره في المشاركة السابقة، سيكون الأوفر حظاً في السباق.

تيست ستيكس

وعلى ذات المضمار، تشارك «مطرية» بقيادة الفارس فلافيان برات وإشراف المدرب براد كوكس في شوط «تيست ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الأولى» المخصص للمهرات.

وقال مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات، جودلفين الولايات المتحدة: قضت «مطرية» عدة أسابيع مكتفية بتدريبات خفيفة عقب فوزها في «اكورن»، على الرغم من أن وتيرة تدريباتها ارتفعت في الآونة الأخيرة، وفي التدريبات السريعة التي أجريت لها مؤخراً في «سراتوغا» أظهرت أداء متميزاً ونتجه إلى سباق تيست ونحن في ثقة عالية للغاية.

وأضاف: هي مهرة سريعة وموهوبة جداً، ولكنها هادئة الطبع ومن السهل تدريبها، ونأمل في إضافة فوز آخر من الفئة الأولى إلى سيرتها.

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