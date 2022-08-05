علي البدواوي ينضم إلى مدربي نادي دبي لسباق الخيل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن انضمام علي البدواوي إلى قائمة المدربين بمضمار ميدان، وسيقوم البدواوي بمهام التدريب تحت اسمه لأول مرة خلال موسم السباقات المقبل، الذي ينطلق في 28 أكتوبر، ويتمتع البدواوي بخبرة كبيرة تؤهله للقيام بهذا الدور، حيث قضى السنوات الست الماضية كمساعد للمدرب المتوّج بلقب بطولة المدربين بالدولة سابقاً إيروان شاربي.

وعبّر البدواوي عن شكره وتقديره الكبير لاختياره مدرباً بنادي دبي لسباق الخيل، وقال: «يشرفني أن أرفع آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأشكر نادي دبي لسباق الخيل بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والمدرب إيروان شاربي على كل ما تعلمته منه، والفريق في الإسطبل الأخضر والذي سعدت بالعمل معه، وبالنسبة لي فهذا حلم تحقق وآمل أن نقوم بعمل جيد ينال رضا نادي دبي لسباق الخيل».

مسيرة

وقبل انضمامه للعمل مع المدرب إيروان شاربي، بدأ البدواوي كسائس ثم فارس تدريب مع المدرب رود سيمبسون في غنتوت عام 2002، ومثل مدرب جودلفين سعيد بن سرور، ينحدر البدواوي من منطقة حتا، وارتبط بحب الخيل منذ صغره، وقال: «لم تكن لدي خيول عندما كنت صغيراً، لكني كنت أذهب دائماً إلى دبي لمشاهدة الخيول، وكان لي صديق في غنتوت فذهبت إلى هناك، وبعد أن غادر رود سيمبسون إلى إنجلترا انضممت إليه في لامبورن، وعملت كذلك مع المدرب جون هيلز واقترح عليّ أن أدخل مدرسة السباقات البريطانية وفعلاً التحقت بها وحصلت على رخصة التدريب، بعدها وبنهاية موسم السباقات في دبي ذهبت إلى لبنان لفترة أربعة أشهر وشاركت هناك كفارس في ستة سباقات حققت فيها المراكز الثالث والرابع».

12

يشرف علي البدواوي الآن على مجموعة من 12 جواداً، لكنه يأمل في زيادة حصيلته قبل الموسم الجديد، وقال: «يتصل بي العديد من الملاك لذلك أتوقع أن تأتي المزيد من الخيول في سبتمبر القادم».

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