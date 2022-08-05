كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة مضمار برايتون

المصدر: برايتون - البيان

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يعود مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، إلى مضمار برايتون بإنجلترا اليوم، حيث يستضيف المضمار العريق سباق كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ تصنيف (0-75) لمسافة 1600 متر، وهو واحد من السباقات التي ترعاها النسخة الـ 14 من المهرجان بتنظيم منظمة السباق العربية ARO)) في عام 2022.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

ويجتذب السباق المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق (6) خيول، يتقدمها «تجاري» بقيادة ريها بيتس، و«أوتار» بقيادة توماس جريتركس و«جاهز» بقيادة ريهان انجرام، و«كونكيور» بقيادة لورينزو اتزوري، وجميعها للمالك والمدرب جيمس اوين.

منافسة

وينافس على اللقب «ستورم تروبر» لفاريتز اريبيان، بإشراف المدربة بيفرلي ديتروم، وقيادة شارلي برايس، الفائز بعدة سباقات لكأس الوثبة في السويد وبلجيكا، و«زين زيبريون» لمزرعة زين العربية، بإشراف المدرب بيتر همرسلاي، وقيادة جوي هاينز.

وقالت جيني هاينز، الرئيس التنفيذي لـ ARO: «إن المنظمة ممتنة للغاية لرعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، باستمرار لأن هذا هو السباق السادس الذي يدعمونه بسخاء معنا هذا الموسم.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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