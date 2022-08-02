«دو سوليل» يحلّق بكأس الوثبة في «داكس»

المصدر: باريس - البيان

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حلّق المهر «هاكا دو سوليل» لهلال العلوي، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، بكأس الوثبة ستاليونز ـ بري داهمان للخيول عمر ثلاث سنوات فقط، البالغ جائزته 18 ألف يورو، والذي أقيم برعاية النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، بمضمار داكس الفرنسي أول من أمس.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية بها في مختلف القارات.

واجتمع للسباق 9 من نخبة الخيول الناشئة، تنافست على مسافة 2300 متر، وجاء السباق مثيراً منذ البداية، حيث تقدم للصدارة مبكراً «دوج دو أوسو»، ومن خلفه «فرحان»، فيما آثر فارس «هاكا دو سوليل»، التمركز في المركز الخامس.

واستمرت وتيرة السباق تنسج على هذا المنوال حتى المنعطف الأخير، وفي عمق المستقيم تقدم «فرحان» إلى الصدارة وسط مطاردة «رامرود باي»، و«هاكا دو سوليل» في تنافس مثير حبس أنفاس الجمهور الغفير الذي شهد السباق.

حسم

وبأسلوب كلاسيكي انقض «هاكا دو سوليل» إلى الصدارة ليخطف اللقب بفارق عنق عن «رامورد باي» لبيير جوبلارد، وبإشراف فيليب سوجرب، وقيادة اليخاندرو كورتيز، فيما حل ثالثاً بفارق عنق عن الثاني المهر «فرحان» لياس لإدارة السباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل.

وسجل «هاكا دو سوليل» الذي ينحدر من نسل «منجز» زمناً وقدره 2:38:50 دقيقة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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