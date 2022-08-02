«لايف أوف دريمز» لجودلفين في تحدي «بري دو سيكي» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض المهرة «لايف أوف دريمز» لجودلفين تحدي «بري دو سيكي» لمسافة 2000 متر «الفئة الثالثة»، الذي سيقام على مضمار «دوفيل» بفرنسا اليوم. وسيقود الفارس وليام بيوك «لايف اوف دريمز» في السباق، بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وسجلت مهرة السنوات الثلاث المنتسبة للفحل دباوي فوزاً رائعاً في تجربتها الأولى على ذات المسافة بمضمار «نيوبري» في أبريل الماضي قبل أن تحرز الوصافة خلف صاحبة المركز الثاني في «الأوكس الإنجليزي» لاحقاً «إميلي ابجون» في «موسيدورا ستيكس» لـ«الفئة الثالثة» في يورك.

وشاركت «لايف اوف دريمز» على مسافة أطول قدرها ميلاً ونصف الميل في مهرجان «رويال آسكوت» بسباق «ريبلزديل ستيكس» لـ«الفئة الثانية»، وتراجعت في المراحل الختامية لتشغل المركز الخامس.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «لايف أوف دريمز» حصلت على فترة راحة منذ مشاركتها في رويال آسكوت، ونشعر أن العودة إلى مسافة الميل وربع الميل ستناسبها، وإذا تمكنت من استعادة المستوى، الذي ظهرت به في «موسيدورا»، فبإمكانها أن تكون منافسة قوية بالسباق.

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