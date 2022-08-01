فرسان الإمارات أبطال «راشفورد» للقدرة

المصدر: متابعة - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل فرسان الإمارات تألقهم في سباقات الموسم الأوروبي بعد احتكار المراكز الثلاثة الأولى في سباق راشفورد للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم المصنف «نجمتان دولي» في راشفورد بمنطقة نورفوك ببريطانيا، حيث توج الفارس سيف أحمد المزروعي بالمركز الأول على صهوة «ماجيك غلين تورك» لإسطبلات MRM، وجاء في المركز الثاني زميله في الإسطبل الأحمر الفارس سعيد سلطان المعمري على صهوة «ماجيك غلين غيلاتو»، بينما أحرز المركز الثالث الفارس حمد حميد التميمي على صهوة «إيريك دي لاب».

كما فاز بالمركز الأول في تحدي الـ 100 كلم المصنف «نجمة دولي»، الفارس خلفان جمعة بالجافلة على صهوة «إس دبليو إيغمالديك» لإسطبلات MRM، وجاء في المركز الثاني الفارس ساجيت كومار على صهوة «سي آر كريسبي» لإسطبلات M7-2، بينما احتل المركز الثالث الفارس زايد محمد عتيق المهيري على صهوة «تانا سيلفر داون» لإسطبلات F3.

وتأتي مشاركة فرسان الإمارات في إطار الاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم للقدرة للكبار لمسافة 160 كلم المقرر إقامتها في إيطاليا شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى مونديال الخيول الصغيرة بعمر 8 سنوات في إسبانيا شهر سبتمبر المقبل. وكان فرسان الإمارات قد قصوا شريط افتتاح سباقات راشفورد للقدرة في شهر يونيو الماضي، باعتلاء منصة التتويج وحصد ألقاب سباقين، الأول دولي لمسافة 120 كلم «نجمتان» والثاني دولي لمسافة 100 كلم «نجمة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز